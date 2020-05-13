Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

В Одесской области готовятся к туристическому буму из-за карантина и закрытия границ

- Читати новину українською
В Одесской области летом 2020 прогнозируют туристический бум
На Одещині прогнозують туристичний бум / Ілюстративне фото

На летний отдых в Одесскую область в 2020 году могут прибыть до 5 миллионов туристов. Регион станет туристическим центром Украины.

Такі прогнози зробив очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куций, передає пресслужба ОДА.

Дивіться також Кабмін дозволив українцям ходити по вулицях компаніями до 8 осіб

Одещина цьогоріч планує бути 100% туристичним центром України. За підрахунками спеціалістів у сезон очікують прийняти 4 – 5 мільйонів туристів. Якщо ми поступово вийдемо з карантину, то особливих застережень чи заходів не має бути,
– зауважив він.

Куций висловив сподівання, що найближчим часом Україна повернеться до нормального життя, "можливо, з певними обмеженнями".

Такими обмеженнями він назвав пересуванням за кордон, але не всередині держави. Також Максим Куций додав, що авіасполучення з іншими країнами світу наразі припинено. Саме тому основний потік туристів очікується саме в Одеській області.

Водночас, про забезпечення одеських пляжів усім необхідним в умовах карантину та обмеження щодо їх відвідин одеський чиновник не згадав ніяк.

"За наявності колективного імунітету до COVID-19 – питання буде вирішене" – висловився керівник Одеської ОДА про нормалізацію життя в Україні та поступове зняття карантину.

Куций додав, що влада області дотримуватиметься всіх рекомендацій, які надаватиме Кабмін та МОЗ щодо кількості осіб, які можуть перебувати у громадських місцях, курортних зонах чи ресторанах після відновлення їх роботи.

Яка ситуація з коронавірусом на Одещині? Станом на 13 травня там зафіксували 680 випадків COVID-19. З них смертельних – 6, одужали 39 осіб.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Новости Украины Чорное море Отдых Новости Одессы
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Новости о коронавирусе 13 мая: карантин продолжат и прогноз голода от ООН
сегодня , 14:54 Новости о коронавирусе 13 мая: карантин продолжат и прогноз голода от ООН
Вероніка Климська
Дефицит профессионального подхода к легализации игорного бизнеса
сегодня , 13:01 Дефицит профессионального подхода к легализации игорного бизнеса
На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков
сегодня , 09:25 На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков