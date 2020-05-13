В Одесской области готовятся к туристическому буму из-за карантина и закрытия границ

На летний отдых в Одесскую область в 2020 году могут прибыть до 5 миллионов туристов. Регион станет туристическим центром Украины.

Такі прогнози зробив очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куций, передає пресслужба ОДА.

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Одещина цьогоріч планує бути 100% туристичним центром України. За підрахунками спеціалістів у сезон очікують прийняти 4 – 5 мільйонів туристів. Якщо ми поступово вийдемо з карантину, то особливих застережень чи заходів не має бути,

– зауважив він.

Куций висловив сподівання, що найближчим часом Україна повернеться до нормального життя, "можливо, з певними обмеженнями".

Такими обмеженнями він назвав пересуванням за кордон, але не всередині держави. Також Максим Куций додав, що авіасполучення з іншими країнами світу наразі припинено. Саме тому основний потік туристів очікується саме в Одеській області.

Водночас, про забезпечення одеських пляжів усім необхідним в умовах карантину та обмеження щодо їх відвідин одеський чиновник не згадав ніяк.

"За наявності колективного імунітету до COVID-19 – питання буде вирішене" – висловився керівник Одеської ОДА про нормалізацію життя в Україні та поступове зняття карантину.

Куций додав, що влада області дотримуватиметься всіх рекомендацій, які надаватиме Кабмін та МОЗ щодо кількості осіб, які можуть перебувати у громадських місцях, курортних зонах чи ресторанах після відновлення їх роботи.

Яка ситуація з коронавірусом на Одещині? Станом на 13 травня там зафіксували 680 випадків COVID-19. З них смертельних – 6, одужали 39 осіб.