Занял 300 тысяч долларов и исчез: в Одесской области ищут заместителя главы полиции, – СМИ

В Измаиле, Одесской области, исчез заместитель главы полиции. Он одолжил у коллег 300 тысяч долларов, а еще вероятно обокрал квартиру и забрал пистолет.

Вероятно у мужчины была игровая зависимость. В прокуратуре собственные источники издания сообщили, что причиной исчезновения является как раз большой долг.

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Полицейский одолжил у коллег крупную сумму денег и пропал

Заместитель начальника патрульной полиции города Измаила Иван Митькин несколько дней назад исчез при странных обстоятельствах и перестал выходить на связь.

Долг мужчина брал якобы на покупку урожая зерновых. Издание пишет, что коллеги давали мужчине деньги якобы на его "авантюру", которая должна была принести большую прибыль. Впоследствии офицер полиции якобы начал уклоняться от кредитов.

На данный момент полицейский не выходит на связь и вышел из всех рабочих чатов. По предварительной версии, причиной такого странного поведения могла стать игровая зависимость патрульного,

– говорится в сообщении.

Предварительно мужчину подозревали в обкрадывании квартиры. Однако издание сообщило о новых подробностях кражи:

якобы квартиру, которую снимали 2 правоохранителей и Митькин, обокрали еще 22 июля;

в полицию сообщили, что неизвестный, подобрав ключи от входной двери, проник в квартиру, откуда похитил – устройство для отстрела резиновых пуль "Форт", документы на автомобиль "Мерседес W140", а также 2 тысячи гривен.

Издание "Бессарабия ИНФОРМ" написало, что якобы:

в пятницу вечером Митькин поехал на выходные к семье в Одессу;

в субботу, 24 июля, узнав, что его разыскивают, перестал выходить на связь и ушел из соцсетей.

Что известно об Иване Митькине

Иван Митькин в декабре 2019 года был прикомандирован из Одессы.

Тогда он получил должность заместителя начальника Отдела организации несения службы в Измаиле Управление патрульной полиции.

Он женат, у него двое сыновей, один из которых родился два месяца назад.

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