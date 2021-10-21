В сети выложили видео, где видно, как сильно горят грузовики. Авария произошла вечером 21 октября.

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Детали ДТП

В полиции сообщили, что авария произошла на автодороге Киев – Одесса. В результате ДТП пострадали люди, но точное количество пострадавших не сообщается.

На трассе осложнили движение, поэтому патрульные просят водителей воздержаться от поездок в указанном направлении или ехать по альтернативной дороге. Сейчас в сторону Одессы полицейские регулируют движение авто. Транспорт движется по другой полосе.

Авария в Одесской области: видео из телеграма "Одесса как она есть"

Грузовики вспыхнули

Очевидцы активно публикуют в сети видео с места ДТП. На записях видно, что в результате аварии фуры загорелись. По данным телеграм-канала "Одесса INFO", в результате ДТП есть жертвы.

Как горели фуры после ДТП: видео телеграма "Одесса INFO"