В сети выложили видео, где видно, как сильно горят грузовики. Авария произошла вечером 21 октября.
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Детали ДТП
В полиции сообщили, что авария произошла на автодороге Киев – Одесса. В результате ДТП пострадали люди, но точное количество пострадавших не сообщается.
На трассе осложнили движение, поэтому патрульные просят водителей воздержаться от поездок в указанном направлении или ехать по альтернативной дороге. Сейчас в сторону Одессы полицейские регулируют движение авто. Транспорт движется по другой полосе.
Авария в Одесской области: видео из телеграма "Одесса как она есть"
Грузовики вспыхнули
Очевидцы активно публикуют в сети видео с места ДТП. На записях видно, что в результате аварии фуры загорелись. По данным телеграм-канала "Одесса INFO", в результате ДТП есть жертвы.
Как горели фуры после ДТП: видео телеграма "Одесса INFO"