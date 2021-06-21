В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что опасность существует на севере Одесской области в Подольском районе.
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Угроза разрушения дамбы
Спасатели 21 июня продолжают работы по предотвращению разрушения дамбы в селе Александровка.
- перекачивают воду из переполненного пруда через плотину.
Сотрудникам ГСЧС уже удалось перекачать 1,6 тысячи метров кубических воды – работы продолжаются.
В Одесской области – угроза разрушения дамбы / Фото ГСЧС
Ливень затопил дома
В ГСЧС добавляют, что вследствие сильных дождей и ливней произошло подтопление домов и придомовых территорий. Спасатели оказывают помощь жителям, используя специальную технику и пожарно-техническое оборудование.
- В городе Килия по улице Мира откачана вода из одного подтопленного частного дома и двух придомовых территорий.
- В городе Подольске и городе Ананьев откачана вода из подвального помещения сервисного центра и 3 частных домохозяйств.
- В городе Измаил спасатели работали на улицах Щепкина, Михайловская, Шевченко, проспекте Суворова и переулка Болградский, где откачивали воду с 3 подвальных помещений домов и 4 частных домохозяйств.
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