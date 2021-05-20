Это случилось в одном из сел Старокозацкой территориальной общины. Правоохранители сообщили о задержании 36-летнего подозреваемого 20 мая.
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Как случилась эта трагедия
- В полицию обратились по поводу инцидента медики.
- Они сообщили, что имеют пациента с тяжелыми телесными повреждениями.
- Личность злоумышленника установили почти сразу.
- После задержания мужчина объяснил свои действия.
- Он сказал, что питал давнюю неприязнь к погибшему.
- Поэтому во время ссоры не сдержался и избил пенсионера
Что грозит за такое преступление
Задержанному объявили подозрение по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Если вину жителя Одесской области докажут, ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.