В Одесской области бывший сотрудник полиции требовал деньги от 33-летней веб-модели. Если бы женщина не платила ему, экс-правоохранитель угрожал начать против нее уголовное дело за распространение порнографии.

На действия полицейского пожаловалась женщина, которую он шантажировал. Она сообщила, что ежемесячно была вынуждена платить так называемому стражу порядка по 600 долларов.

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Шантажом занимался бывший оперуполномоченный

Правоохранители выяснили, что действительно таким незаконным способом свой бюджет пополнял 25-летний бывший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Одесской области. Деньги жертва шантажа перечисляла на банковские карты, как правоохранителя, так и членов его семьи.

Против бывшего полицейского начали производство

Собранные доказательства работники внутренней безопасности Нацполиции передали Управлению Государственного бюро расследований в Николаеве. Начали уголовное производство за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Во время того, как фигурант дела получал очередные 600 долларов, его и задержали и провели обыск. Пока экс-правоохранитель находится в изоляторе, суд изберет ему меру пресечения.

Обратите внимание! Если вину бывшего оперуполномоченного докажут, то он может оказаться за решеткой сроком от 5 до 10 лет. Также его могут лишить права занимать определенные должности до 3 лет с конфискацией имущества.



Экс-полицейского задержали с поличным / Фото Нацполиции



Мужчина требовал 600 долларов / Фото Нацполиции



В машине провели обыск / Фото Нацполиции

Смотрите видео полиции: