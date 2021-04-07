В Одесской области экс-полицейский наживался на веб-модели: его поймали с поличным
В Одесской области бывший сотрудник полиции требовал деньги от 33-летней веб-модели. Если бы женщина не платила ему, экс-правоохранитель угрожал начать против нее уголовное дело за распространение порнографии.
Источник:Национальная полиция Украины
На действия полицейского пожаловалась женщина, которую он шантажировал. Она сообщила, что ежемесячно была вынуждена платить так называемому стражу порядка по 600 долларов.
Читайте также Продавала несуществующие вещи: в Одесской области задержали интернет-мошенницу
Шантажом занимался бывший оперуполномоченный
Правоохранители выяснили, что действительно таким незаконным способом свой бюджет пополнял 25-летний бывший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Одесской области. Деньги жертва шантажа перечисляла на банковские карты, как правоохранителя, так и членов его семьи.
Против бывшего полицейского начали производство
Собранные доказательства работники внутренней безопасности Нацполиции передали Управлению Государственного бюро расследований в Николаеве. Начали уголовное производство за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Во время того, как фигурант дела получал очередные 600 долларов, его и задержали и провели обыск. Пока экс-правоохранитель находится в изоляторе, суд изберет ему меру пресечения.
Экс-полицейского задержали с поличным / Фото Нацполиции
Мужчина требовал 600 долларов / Фото Нацполиции
В машине провели обыск / Фото Нацполиции
Смотрите видео полиции:
Поделиться новостью