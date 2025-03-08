В Одесской области расследуют гибель 16-летнего парня: к ней причастен его товарищ
Трагический инцидент произошел в Одесской области. Там неосторожное обращение с оружием привело к гибели юноши.
Ночью 8 марта полицейские за одним из населенных пунктов Подольской общины обнаружили тело юноши с огнестрельным ранением грудной клетки, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.
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Что известно
Следствие установило, что двое 16-летних парней пошли в карьер пострелять из ружья. Там во время фотографирования юноша, который позировал с ружьем, случайно нажал на курок, и произошел выстрел. В результате его товарищ получил огнестрельное ранение и погиб.
Следователи направили тело парня на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Расследовать инцидент будут по факту убийства по неосторожности. Происхождение оружия сейчас выясняется.
К слову, в Волынской области молодой человек 2007 года рождения пришел в школу с пневматическим пистолетом. Он начал стрелять и попал в двух учеников. Инцидент расследует полиция, юноше грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.