В институте морской биологии НАН Украины пока не озвучили причину, которая привела к мору креветок. Факторов может быть много: от резкого потепления до загрязнения воды во время недавних ливней.

Заметьте В Одесской области из-за мощных дождей и ливней возникла угроза прорыва дамбы: фото

В целом такие морские трагедии, к сожалению, случаются довольно часто. В частности, похожий инцидент произошел в 2020 году.



В Одесской области масштабный мор креветок / "Думская"



В Одесской области масштабный мор креветок / "Думская"

Из-за колоссального количества мусора море вдоль побережья Одессы окрасилось в оливково-зеленый оттенок. Ряд факторов вызвал активное цветение цианобактерий Aphanizomenon flos-aquae.

Специалисты рекомендуют людям не пренебрегать собственной безопасностью и пока воздержаться от морских купаний.

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