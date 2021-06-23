Заполонили берег: в Одесской области масштабный мор креветок – жуткие фото

На берег Хаджибейского лимана вблизи от Одессы волна вынесла огромное количество мертвых креветок. В некоторых местах их слой достигает 15 сантиметров.
В институте морской биологии НАН Украины пока не озвучили причину, которая привела к мору креветок. Факторов может быть много: от резкого потепления до загрязнения воды во время недавних ливней.
Заметьте В Одесской области из-за мощных дождей и ливней возникла угроза прорыва дамбы: фото
В целом такие морские трагедии, к сожалению, случаются довольно часто. В частности, похожий инцидент произошел в 2020 году.
В Одесской области масштабный мор креветок / "Думская"
В Одесской области масштабный мор креветок / "Думская"
В Одессе позеленело море
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- В июне 2021 года Одесская область страдала от последствий затяжной непогоды.
- В частности, ливень затопил улицы города Измаил.
- Кроме того, в море пронесся смерч.
- Ливни также привели к опасности разрушения дамбы на севере Одесской области в Подольском районе.