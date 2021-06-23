Заполонили берег: в Одесской области масштабный мор креветок – жуткие фото

23 июня 2021 , 11:43
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На берег Хаджибейского лимана вблизи от Одессы волна вынесла огромное количество мертвых креветок. В некоторых местах их слой достигает 15 сантиметров.

В институте морской биологии НАН Украины пока не озвучили причину, которая привела к мору креветок. Факторов может быть много: от резкого потепления до загрязнения воды во время недавних ливней.

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В целом такие морские трагедии, к сожалению, случаются довольно часто. В частности, похожий инцидент произошел в 2020 году.


В Одесской области масштабный мор креветок / "Думская"


В Одесской области масштабный мор креветок / "Думская"

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Автор: Мар'яна Бекало