В Одесской области массово гибнет рыба: видео с места
Источник:телеграм "Одесса INFO"
На Тилигульском лимане под Одессой масштабный мор рыбы. Отмечают, что рыба погибает из-за работ по регуляции канала, которые там проводят уже несколько дней.
О гибели рыбы в Черном море сообщили 20 августа. В сети выложили соответствующие фото.
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Закрыли выход к морю
На записи видно много мертвой рыбы у берегов Тилигульского лимана. В местных телеграм-каналах пишут, что рыба погибает из-за того, что закрыты шлюзы. Соответственно вода не очищается уже длительное время.
Выход к морю закрыли еще 4 года назад из-за работ по регуляции канала. На видео можно увидеть технику, а именно – кран и авто. Рядом стоят люди, вероятно, – работники.
Берега Тулигульского лимана покрыты мертвой рыбой: видео из телеграма "Одесса INFO"
Еще один мор рыбы под Одессой
10 августа в сети сообщили о похожем случае в Одесской области. Берега Хаджибейского лимана покрылись мертвой рыбой и креветками. Местные говорили, что это произошло из-за цветения водорослей.
Также на дне моря происходили выбросы сероводорода, что приводило к недостатку кислорода. Как результат, рыба погибала. В сети опубликовали фото и видео с Хаджибейского лимана.