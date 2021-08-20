В Одесской области массово гибнет рыба: видео с места

На Тилигульском лимане под Одессой масштабный мор рыбы. Отмечают, что рыба погибает из-за работ по регуляции канала, которые там проводят уже несколько дней.

О гибели рыбы в Черном море сообщили 20 августа. В сети выложили соответствующие фото.

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Закрыли выход к морю

На записи видно много мертвой рыбы у берегов Тилигульского лимана. В местных телеграм-каналах пишут, что рыба погибает из-за того, что закрыты шлюзы. Соответственно вода не очищается уже длительное время.

Выход к морю закрыли еще 4 года назад из-за работ по регуляции канала. На видео можно увидеть технику, а именно – кран и авто. Рядом стоят люди, вероятно, – работники.

Берега Тулигульского лимана покрыты мертвой рыбой: видео из телеграма "Одесса INFO"

Еще один мор рыбы под Одессой

10 августа в сети сообщили о похожем случае в Одесской области. Берега Хаджибейского лимана покрылись мертвой рыбой и креветками. Местные говорили, что это произошло из-за цветения водорослей.

Также на дне моря происходили выбросы сероводорода, что приводило к недостатку кислорода. Как результат, рыба погибала. В сети опубликовали фото и видео с Хаджибейского лимана.