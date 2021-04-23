Пьяные мама и сын ограбили могилу в Одесской области
В одном из сел Ананьевской территориальной общины в Одесской области взломали могильный камень. С надгробия украли металлические части. Правоохранители установили: это сделали мама с сыном, которые были в состоянии алкогольного опьянения.
Источник:Полиция Одесской области
Правоохранители задержали подозреваемых через два дня после осквернения захоронения – 22 апреля. Подозреваемой женщине – 45 лет, а ее сыну – 23.
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Больше об осквернении
- Во время осмотра места преступления полицейские выяснили, что правонарушители украли двухметровые отрезки швеллера, на которых было закреплено надгробие. Впоследствии начали расследование.
- Оперативники установили, что правонарушение совершили жители этого же села.
- Тогда они пришли к подозреваемым и обнаружили вещественные доказательства – похищенные части могилы.
- Злоумышленники планировали сдать их на металлолом, однако не успели.
Части надгробия, которые украли / Фото Нацполиции
Каково наказание за такое преступление
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о надругательстве над могилой. Максимальное наказание по ней – от 4 до 7 лет тюрьмы.
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