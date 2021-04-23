В одном из сел Ананьевской территориальной общины в Одесской области взломали могильный камень. С надгробия украли металлические части. Правоохранители установили: это сделали мама с сыном, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали подозреваемых через два дня после осквернения захоронения – 22 апреля. Подозреваемой женщине – 45 лет, а ее сыну – 23.

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Во время осмотра места преступления полицейские выяснили, что правонарушители украли двухметровые отрезки швеллера, на которых было закреплено надгробие. Впоследствии начали расследование.

Оперативники установили, что правонарушение совершили жители этого же села.

Тогда они пришли к подозреваемым и обнаружили вещественные доказательства – похищенные части могилы.

Злоумышленники планировали сдать их на металлолом, однако не успели.



Части надгробия, которые украли / Фото Нацполиции

Каково наказание за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о надругательстве над могилой. Максимальное наказание по ней – от 4 до 7 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В Харькове подросток вместе с другом организовал вечеринку на кладбище. Парень хотел снять "крутое" видео для социальных сетей. Под песню российской реперши танцевали и выпрыгивали из могилы.