В Одесской области моряк упал в воду с судна: мужчину ищут водолазы
В Измаильском районе Одесской области мужчина упал в Дунай. Спасатели ищут пропавшего 1965 года рождения.
Об инциденте спасателям сообщили ориентировочно в 15:30 28 октября. Об этом рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
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Спасатели ищут пропавшего в воде мужчину
Спасатели получили информацию о том, что на 20 причале на сухогрузе "Рапстеп" стоял на краю судна и упал в воду гражданин, 1965 года рождения,
– говорилось в сообщении.
Спасатели прибыли на место происшествия. Сейчас они вместе с водолазами ищут мужчину.
Спасатели ищут мужчину, который упал в воду в Одесской области / Фото Госслужбы по чрезвычайным ситуациям
Издание УНИАН сообщило, что пропавший мужчина – боцман сухогруза. По непроверенным данным СМИ, ему 41 год.
Кратко о последних печальных инцидентах на воде
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