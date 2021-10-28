В Одесской области моряк упал в воду с судна: мужчину ищут водолазы

В Измаильском районе Одесской области мужчина упал в Дунай. Спасатели ищут пропавшего 1965 года рождения.

Об инциденте спасателям сообщили ориентировочно в 15:30 28 октября. Об этом рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели ищут пропавшего в воде мужчину

Спасатели получили информацию о том, что на 20 причале на сухогрузе "Рапстеп" стоял на краю судна и упал в воду гражданин, 1965 года рождения,

– говорилось в сообщении.

Спасатели прибыли на место происшествия. Сейчас они вместе с водолазами ищут мужчину.

Спасатели ищут мужчину, который упал в воду в Одесской области / Фото Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Издание УНИАН сообщило, что пропавший мужчина – боцман сухогруза. По непроверенным данным СМИ, ему 41 год.

Кратко о последних печальных инцидентах на воде