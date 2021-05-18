Как только злоумышленнику сообщили о подозрении, он скрылся. Поэтому с 18 мая злоумышленник в розыске.
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- Правоохранители сообщили, что дочь у похищенной и подозреваемого общая.
- С момента похищения, мужчина перевозил невольниц из одного населенного пункта в другой.
- Мужчина не давал женщине и дочери общаться с родственниками.
- Поэтому пропавших начали искать правоохранители.
- Это продолжалось примерно неделю и их удалось найти.
- Уже было готово ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей.
- Однако мужчина смог убежать и начал скрываться.
- Ему грозит 5 лет тюрьмы.
Мужчина, похитивший девушку с дочкой / Фото Нацполиции
Сейчас правоохранители просят сообщить, если кто-то знает место пребывания злоумышленника. Это можно сделать по номерам (096) 548-76-32 или 102.