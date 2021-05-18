Как только злоумышленнику сообщили о подозрении, он скрылся. Поэтому с 18 мая злоумышленник в розыске.

К теме Вырывал у матери из рук: во Львове мужчина пытался похитить 6-летнего ребенка

Больше о похищении

Правоохранители сообщили, что дочь у похищенной и подозреваемого общая.

С момента похищения, мужчина перевозил невольниц из одного населенного пункта в другой.

Мужчина не давал женщине и дочери общаться с родственниками.

Поэтому пропавших начали искать правоохранители.

Это продолжалось примерно неделю и их удалось найти.

Уже было готово ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей.

Однако мужчина смог убежать и начал скрываться.

Ему грозит 5 лет тюрьмы.



Мужчина, похитивший девушку с дочкой / Фото Нацполиции

Сейчас правоохранители просят сообщить, если кто-то знает место пребывания злоумышленника. Это можно сделать по номерам (096) 548-76-32 или 102.

Обратите внимание! В Днепре 8 апреля сообщили о нескольких попытках похищения детей в жилом массиве "Парус". Описания предполагаемого похитителя во всех случаях совпадают. Однако мотивы мужчины пока неизвестны.