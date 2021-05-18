Как только злоумышленнику сообщили о подозрении, он скрылся. Поэтому с 18 мая злоумышленник в розыске.

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Больше о похищении

  • Правоохранители сообщили, что дочь у похищенной и подозреваемого общая.
  • С момента похищения, мужчина перевозил невольниц из одного населенного пункта в другой.
  • Мужчина не давал женщине и дочери общаться с родственниками.
  • Поэтому пропавших начали искать правоохранители.
  • Это продолжалось примерно неделю и их удалось найти.
  • Уже было готово ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей.
  • Однако мужчина смог убежать и начал скрываться.
  • Ему грозит 5 лет тюрьмы.

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Мужчина, похитивший девушку с дочкой / Фото Нацполиции

Сейчас правоохранители просят сообщить, если кто-то знает место пребывания злоумышленника. Это можно сделать по номерам (096) 548-76-32 или 102.