В Одесской области мужчина попросил немного водки у 80-летней пенсионерки. Когда старушка впустила его в дом, получила удар по голове. Злоумышленник похитил кошелек и убежал, а женщина попала в больницу.

Это случилось 17 мая в селе Любашевской территориальной общины. Злоумышленником оказался 43-летний мужчина, который ранее был судим за кражи и ограбления. К теме Избили пенсионера в его квартире: в Кривом Роге задержали банду грабителей - фото Больше об ограблении Старушка получила открытую черепно-мозговую травму.

Правоохранителей вызвал ее сын.

Женщина рассказала, что нападавший жаловался на плохое самочувствие и просил немного водки.

Старушка его впустила, потому что раньше видела в компании односельчан.

Зайдя в дом, злоумышленник ударил ее палкой по голове.

После этого он вытащил из ее сумки кошелек, где было 1500 гривен, и убежал.

В течение нескольких часов полицейские разыскали подозреваемого.

Его задержали в одном из сел Балтского территориальной общины. Что грозит злоумышленнику После задержания мужчина признался в содеянном и у него изъяли вещественные доказательства. Правоохранители открыли производство по статье о грабеже. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 6 лет тюрьмы. Обратите внимание! На улице Байковой в Днепре 13 мая посреди улицы мужчина напал на 80-летнюю старушку. Он не только ограбил ее, но и жестоко избил.