Попросил водки и ограбил 80-летнюю старушку: в Одесской области произошло дерзкое ограбление
В Одесской области мужчина попросил немного водки у 80-летней пенсионерки. Когда старушка впустила его в дом, получила удар по голове. Злоумышленник похитил кошелек и убежал, а женщина попала в больницу.
Источник:Полиция Одесской области
Это случилось 17 мая в селе Любашевской территориальной общины. Злоумышленником оказался 43-летний мужчина, который ранее был судим за кражи и ограбления.
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Больше об ограблении
- Старушка получила открытую черепно-мозговую травму.
- Правоохранителей вызвал ее сын.
- Женщина рассказала, что нападавший жаловался на плохое самочувствие и просил немного водки.
- Старушка его впустила, потому что раньше видела в компании односельчан.
- Зайдя в дом, злоумышленник ударил ее палкой по голове.
- После этого он вытащил из ее сумки кошелек, где было 1500 гривен, и убежал.
- В течение нескольких часов полицейские разыскали подозреваемого.
- Его задержали в одном из сел Балтского территориальной общины.
Что грозит злоумышленнику
После задержания мужчина признался в содеянном и у него изъяли вещественные доказательства. Правоохранители открыли производство по статье о грабеже. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 6 лет тюрьмы.
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