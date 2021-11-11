В Одесской области мужчина приковал цепями знакомого
Источник:Нацполиция Одесской области
49-летний житель Белгорода-Днестровского посадил на цепь своего знакомого, помогавшего ему по хозяйству. Мужчине показалось, что тот у него ворует.
Накануне между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил 44-летнего знакомого. Человек в цепях просидел почти сутки. Об этом сообщили 11 ноября.
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Заподозрил в краже
Пострадавший помогал супругам по хозяйству, когда однажды владелец дома заподозрил его в краже.
Мужчина решил "разобраться" самостоятельно. Он приковал "вора" цепью к столбу в теплице и держал таким образом почти сутки.
Житель Гродно смог повредить цепь и выбежал на улицу, где его увидели соседи и сообщили о происшествии в полицию.
В Одесской области мужчина приковал цепями знакомого / Фото Нацполиции
Злоумышленнику объявили подозрение "за незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий".
Владельцу хозяйства может грозить ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.
Как мужчина приковал своего знакомого цепью: видео