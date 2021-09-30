По предварительным данным, из-за инцидента никто не пострадал. Стрельба произошла 30 сентября утром.

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Стрелял в полицейских

Стрельба произошла в одном из населенных пунктов Подольского района. Об этом сообщили в полицию местные жители. На место немедленно отправились участковые офицеры.

Стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил местный житель. Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил спецавтомобиль. В ответ полицейские тоже начали стрелять.

Угрожал людям взрывчаткой

Через несколько минут злоумышленник зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев. А потом вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором жила женщина с детьми. К счастью, полицейские остановили и задержали мужчину.

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Стрельба в Полтаве