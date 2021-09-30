В Одесской области мужчина стрелял из ружья и угрожал гранатой жителям домов

30 сентября 2021 , 12:01
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Источник:

Нацполиция

В Подольском районе Одесской области мужчина стрелял из ружья посреди улицы. После этого он подходил к чужим домам и угрожал людям гранатой. На место приехали полицейские и спецназовцы, которые схватили злоумышленника.

По предварительным данным, из-за инцидента никто не пострадал. Стрельба произошла 30 сентября утром.

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Стрелял в полицейских

Стрельба произошла в одном из населенных пунктов Подольского района. Об этом сообщили в полицию местные жители. На место немедленно отправились участковые офицеры.

Стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил местный житель. Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил спецавтомобиль. В ответ полицейские тоже начали стрелять.

Угрожал людям взрывчаткой

Через несколько минут злоумышленник зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев. А потом вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором жила женщина с детьми. К счастью, полицейские остановили и задержали мужчину.

Местный житель стрелял из ружья и угрожал взрывчаткой в Одесской области: видео

Стрельба в Полтаве

  • Утром 23 сентября на Симона Петлюры в Полтаве мужчина открыл стрельбу.
  • После схватил женщину и силой затащил ее в автомобиль.
  • По данным СМИ, перед тем они ссорились, а мужчина пытался выхватить у девушки сумочку.
  • В результате стрельбы пострадал прохожий.
  • Правоохранители задержали нападавшего аж в Кременчуге.
Автор: Марта Кушка