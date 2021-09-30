В Одесской области мужчина стрелял из ружья и угрожал гранатой жителям домов
Источник:Нацполиция
В Подольском районе Одесской области мужчина стрелял из ружья посреди улицы. После этого он подходил к чужим домам и угрожал людям гранатой. На место приехали полицейские и спецназовцы, которые схватили злоумышленника.
По предварительным данным, из-за инцидента никто не пострадал. Стрельба произошла 30 сентября утром.
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Стрелял в полицейских
Стрельба произошла в одном из населенных пунктов Подольского района. Об этом сообщили в полицию местные жители. На место немедленно отправились участковые офицеры.
Стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил местный житель. Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил спецавтомобиль. В ответ полицейские тоже начали стрелять.
Угрожал людям взрывчаткой
Через несколько минут злоумышленник зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев. А потом вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором жила женщина с детьми. К счастью, полицейские остановили и задержали мужчину.
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Стрельба в Полтаве
- Утром 23 сентября на Симона Петлюры в Полтаве мужчина открыл стрельбу.
- После схватил женщину и силой затащил ее в автомобиль.
- По данным СМИ, перед тем они ссорились, а мужчина пытался выхватить у девушки сумочку.
- В результате стрельбы пострадал прохожий.
- Правоохранители задержали нападавшего аж в Кременчуге.