Трагедия произошла в Любашевской ОТО в Одесской области вечером 30 марта. Мужчина после того, как выстрелил в жену из ружья, пытался застрелиться сам. Свидетелем инцидента стал их 19-летний сын.

Сейчас полицейские Одесской области открыли уголовное дело. Они расследуют обстоятельства трагедии.

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Как произошло убийство

Как сообщил свидетель трагедии, его родители принимали гостей вечером, когда произошел инцидент.

Когда их знакомые ушли, супруги пошли по коридору на улицу.



Дом, где произошла трагедия / Фото полиция Одесской области

В этот момент отец неожиданно выстрелил – пуля попала в его жену.

Женщина упала на пол, мужчина понял, что натворил. Тогда он выстрелил себе в подбородок.

Пострадавших немедленно госпитализировали, однако ранение 40-летней женщины оказалось несовместимым с жизнью.



Ружье, из которого стрелял мужчина / Фото полиция Одесской области

Как прокомментировали ситуацию в полиции

Правоохранители сообщили, что сейчас мужчина прооперирован и находится в больнице под наблюдением полицейских.

Ему сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве. За это правонарушение предусмотрено заключение на срок от семи до пятнадцати лет.

Семья по месту жительства характеризуется положительно. Следователи устанавливают, что стало поводом для подобного поступка мужчины,

– сообщил начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

Он добавил, что дело расследуют под процессуальным руководством Любашевской окружной прокуратуры.

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Комментарий полиции: видео