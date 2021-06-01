Это преступление произошло еще на Пасху, однако 40-летний подозреваемый месяц скрывался. О его задержании сообщили 1 июня.

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Нож, которым убили женщину в Одесской области / Фото Нацполиции

Что известно об этой трагедии

Вместе с убитой и злоумышленником пил алкоголь еще один мужчина.

Однако впоследствии он пошел спать.

Именно после этого мужчина начал ухаживать.

Однако он получил отказ.

Правоохранители считают, что это возмутило правонарушителя.

Из-за этого он схватил нож и убил женщину.

Впоследствии он бежал в другой населенный пункт.

Однако его нашли на новом месте работы.

Подозреваемый является уроженцем Татарбунарской территориальной общины в Одесской области.

Он в 2019 году вышел из тюрьмы, где сидел за разбой и угон авто.

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Какое наказание ему грозит

Правоохранители после задержания объявили мужчине о подозрении по статье об умышленном убийстве. Если его вину докажут, то он снова может вернуться в тюрьму на 15 лет.

Обратите внимание! На Львовщине 6 января, в Сочельник, правоохранители задержали 35-летнего мужчину. Причиной было то, что он пришел в гости к своему знакомому и зарезал его во время ссоры.