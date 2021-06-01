Это преступление произошло еще на Пасху, однако 40-летний подозреваемый месяц скрывался. О его задержании сообщили 1 июня.

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Нож, которым убили женщину в Одесской области / Фото Нацполиции

Что известно об этой трагедии

  • Вместе с убитой и злоумышленником пил алкоголь еще один мужчина.
  • Однако впоследствии он пошел спать.
  • Именно после этого мужчина начал ухаживать.
  • Однако он получил отказ.
  • Правоохранители считают, что это возмутило правонарушителя.
  • Из-за этого он схватил нож и убил женщину.
  • Впоследствии он бежал в другой населенный пункт.
  • Однако его нашли на новом месте работы.
  • Подозреваемый является уроженцем Татарбунарской территориальной общины в Одесской области.
  • Он в 2019 году вышел из тюрьмы, где сидел за разбой и угон авто.

Место преступления после приезда правоохранителей: видео Нацполиции

Какое наказание ему грозит

Правоохранители после задержания объявили мужчине о подозрении по статье об умышленном убийстве. Если его вину докажут, то он снова может вернуться в тюрьму на 15 лет.