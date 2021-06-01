В Одесской области мужчина зарезал женщину и месяц скрывался: видео

В Одесской области задержали подозреваемого в убийстве женщины. Женщина со злоумышленником вместе выпивали алкоголь. Когда мужчина начал ухаживать - получил отказ. Из-за этого он разозлился и ударил ее ножом в шею.
Это преступление произошло еще на Пасху, однако 40-летний подозреваемый месяц скрывался. О его задержании сообщили 1 июня.
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Нож, которым убили женщину в Одесской области / Фото Нацполиции
Что известно об этой трагедии
- Вместе с убитой и злоумышленником пил алкоголь еще один мужчина.
- Однако впоследствии он пошел спать.
- Именно после этого мужчина начал ухаживать.
- Однако он получил отказ.
- Правоохранители считают, что это возмутило правонарушителя.
- Из-за этого он схватил нож и убил женщину.
- Впоследствии он бежал в другой населенный пункт.
- Однако его нашли на новом месте работы.
- Подозреваемый является уроженцем Татарбунарской территориальной общины в Одесской области.
- Он в 2019 году вышел из тюрьмы, где сидел за разбой и угон авто.
Место преступления после приезда правоохранителей: видео Нацполиции
Какое наказание ему грозит
Правоохранители после задержания объявили мужчине о подозрении по статье об умышленном убийстве. Если его вину докажут, то он снова может вернуться в тюрьму на 15 лет.Обратите внимание! На Львовщине 6 января, в Сочельник, правоохранители задержали 35-летнего мужчину. Причиной было то, что он пришел в гости к своему знакомому и зарезал его во время ссоры.