Двойная радуга над морем: в Одесской области любовались невероятным природным явлением

В Одесской области 6 июня местные жители любовались красивым природным явлением. В небе над морем и дорогой появились сразу 2 радуги.

Видео с радугами распространили пользователи социальных сетей. На кадрах видны цветные полосы на фоне синего неба.

К теме Мощный ливень с градом затопил улицы Одессы: фото, видео последствий непогоды

Одна из радуг была ярче, а вторая – едва заметной. Однако местные жители все равно радовались увиденному.

Однако не только радугами поражала погода в Одесской области. В сети появилось видео с катера, который плывет по морю. На нем видна темно синяя вода и такое же облако. Они разительно контрастировали со светло-голубым небом. Вероятно, через несколько минут из темной тучи выпал дождь.

Смотрите видео удивительного погодного явления в Одесской области:

Тройная радуга в Днепре

19 мая после обильных дождей в Днепре появились сразу 3 радуги. О таком "радужном флешмобе" рассказал мэр города Борис Филатов: "Такая шикарная, что такой никогда не видели. Глаз не оторвать!". После того пользователи сети начали делиться фотографиями радуг.

Интересно Лето будет адским: синоптики прогнозируют в Украине аномальную жару