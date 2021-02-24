После жалоб жителей города Татарбунар в Одесской области активисты организации "Відкриті клітки" обнаружили на местной ферме издевательства над животными. После обращения активистов в полицию, начали составлять протокол на зоозащитников.

Животные на ферме содержатся без ветеринарного надзора, несмотря на то, что некоторых из них выращивают на убой для продажи мяса.

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Какие условия содержания животных

В ненадлежащих условиях на ферме содержат различные виды животных.

Трупы и куски туш свиней разбросаны по территории, часть животных закрыты в помещении, а две истощены голодом собаки – на цепи – написали в общественной организации "Відкриті клітки".

По словам зооактивистов коровы и свиньи на ферме находятся в фекалиях, которые не убирают. Также на ферме обнаружили теленка без матери, которому было всего несколько дней. А собаки породы прикованы цепью возле ведер с замерзшей водой.

На территории действительно обнаружили и куски туш свиней, которые хорошо видно на видео активистки. Почему они там разбросаны – не объяснили.

Подробнее о владельце фермы

По данным зоозащитников, фермер не имеет документов на животных, землю и предпринимательскую деятельность. Мужчина зарабатывает тем, что выкупает маленьких телят и перепродает их на мясо. За последние годы на него составили 22 админпротокола за незаконную рыбалку.

Какой была реакция полиции

Активисты вызвали полицию для фиксирования ненадлежащих условий содержания животных. По приезду полицейские начали составлять протокол на активистов, который аргументировали незаконным проникновением на ферму.

Действия зоозащитников

Активисты смогли забрать собак и им уже предоставили ветеринарную помощь. Другие животные пока остаются на ферме. Представители общественной организации "Відкриті клітки Україна" и локальные активисты подали обращение в Госпродпотребслужбу и в Экоинспекцию.