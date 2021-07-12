Рыбак исчез 9 июля. Мужчину нашли через 2 дня – 11 числа. Его тело уже извлекли на берег.

Актуально В Днепре пара арендовала катамаран и не вернулась: их нашли спасатели

Искали 3 дня

10 июля спасателям удалось обследовать 12 300 квадратных метров дна и 18,5 километра береговой линии.

Потонув у Дністрі Знайшли рибалку 11 липня 2021 Новини Одещини
Работники ГСЧС искали тело 3 дня / Фото из фейсбука ГСЧС Одесской области

Со дня исчезновения работники ГСЧС Одесской области обследовали 17 800 квадратных метров дна и 31,5 километра береговой линии. Мужчине было 32 года.

Знайшли тіло рибалки Дністер 11 липня 2021. ДСНС Одещини Новини Одеси
Рыбак исчез 9 июля на Днестре / Фото из фейсбука ГСЧС Одесской области

Несчастные случаи на водоемах