Искали 3 дня: в Одесской области нашли тело рыбака, который упал с лодки в Днестре

12 июля 2021 , 11:30
Читати новину українською

Источник:

фейсбук ГСЧС Одесской области

В Маяковской территориальной общине на реке Днестр нашли тело рыбака. Мужчину искали в течение трех дней. Ранее сообщалось, что он плавал на лодке и упал в воду.

Рыбак исчез 9 июля. Мужчину нашли через 2 дня – 11 числа. Его тело уже извлекли на берег.

Актуально В Днепре пара арендовала катамаран и не вернулась: их нашли спасатели

Искали 3 дня

10 июля спасателям удалось обследовать 12 300 квадратных метров дна и 18,5 километра береговой линии.


Работники ГСЧС искали тело 3 дня / Фото из фейсбука ГСЧС Одесской области

Со дня исчезновения работники ГСЧС Одесской области обследовали 17 800 квадратных метров дна и 31,5 километра береговой линии. Мужчине было 32 года.


Рыбак исчез 9 июля на Днестре / Фото из фейсбука ГСЧС Одесской области

Несчастные случаи на водоемах

Автор: Олег Терещенко