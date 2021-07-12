Искали 3 дня: в Одесской области нашли тело рыбака, который упал с лодки в Днестре
12 июля 2021 , 11:30Читати новину українською
Источник:фейсбук ГСЧС Одесской области
В Маяковской территориальной общине на реке Днестр нашли тело рыбака. Мужчину искали в течение трех дней. Ранее сообщалось, что он плавал на лодке и упал в воду.
Рыбак исчез 9 июля. Мужчину нашли через 2 дня – 11 числа. Его тело уже извлекли на берег.
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Искали 3 дня
10 июля спасателям удалось обследовать 12 300 квадратных метров дна и 18,5 километра береговой линии.
Работники ГСЧС искали тело 3 дня / Фото из фейсбука ГСЧС Одесской области
Со дня исчезновения работники ГСЧС Одесской области обследовали 17 800 квадратных метров дна и 31,5 километра береговой линии. Мужчине было 32 года.
Рыбак исчез 9 июля на Днестре / Фото из фейсбука ГСЧС Одесской области
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