Об этом сообщили 30 июля. Тело нашли в реке Южный Буг в селе Дубиновое.
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Что указывает на убийство
Исследования тела показали, что у умершего были рваные раны лица, а также перелом костей черепа. Это свидетельствует о насильственном характере смерти.
Вечером того же дня, когда заметили тело, нашли и транспорт убитого. Merсedes Sprinter был в 6 километрах от Дубинового.
Когда он исчез
55-летний мужчина выехал на своем авто из Одессы 25 июля. После того, его никто не видел. О том, что его объявили в розыск, сообщили 29 июля.
Автомобиль убитого Григория Барабаша / Фото Нацполиции