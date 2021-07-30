Об этом сообщили 30 июля. Тело нашли в реке Южный Буг в селе Дубиновое.

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Что указывает на убийство

Исследования тела показали, что у умершего были рваные раны лица, а также перелом костей черепа. Это свидетельствует о насильственном характере смерти.

Вечером того же дня, когда заметили тело, нашли и транспорт убитого. Merсedes Sprinter был в 6 километрах от Дубинового.

Когда он исчез

55-летний мужчина выехал на своем авто из Одессы 25 июля. После того, его никто не видел. О том, что его объявили в розыск, сообщили 29 июля.

Автомобиль убитого Григория Барабаша / Фото Нацполиции