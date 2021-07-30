В Одесской области нашли убитым предпринимателя из Винницкой области
Источник:"Думская"
В Подольском районе Одесской области обнаружили тело предпринимателя из Винницы Григория Барабаша. Его искали еще с 25 июля. Следователи считают, что мужчину убили.
Об этом сообщили 30 июля. Тело нашли в реке Южный Буг в селе Дубиновое.
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Что указывает на убийство
Исследования тела показали, что у умершего были рваные раны лица, а также перелом костей черепа. Это свидетельствует о насильственном характере смерти.
Вечером того же дня, когда заметили тело, нашли и транспорт убитого. Merсedes Sprinter был в 6 километрах от Дубинового.
Когда он исчез
55-летний мужчина выехал на своем авто из Одессы 25 июля. После того, его никто не видел. О том, что его объявили в розыск, сообщили 29 июля.
Расположение села, где нашли убитым предпринимателя из Винницы / Карта Google