В Одесской области нашли затонувшее судно со снарядами: фото

В прибрежной зоне Черного моря спасатели наткнулись на находку из прошлого. Возле Лебедевки обнаружили затонувшее судно со снарядами. На дне оно оказалось во время Второй мировой войны.

Боеприпасы с морского дна достает спецотряд водолазов-саперов. Все снаряды – ржавые.

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После того, как снаряды доставят на сушу, их уничтожат

После того, как их доставят на сушу, ликвидацией займутся взрывотехники. К работам привлекли 8 специалистов и 2 единицы спецтехники.

В ГСЧС рассказали, что с 7 по 15 июня водолазы обследовали 16 тысяч квадратных метров морского дна. Саперы нашли 49 снарядов калибра 75 миллиметров, 5700 детонаторов. Общее количество найденных взрывоопасных предметов превысила 12 тысяч.

Смотрите фото из Одесской области / Фото ГСЧС:

Во Львове часть Высокой стены нашли во время реконструкции

Отметим, что в мае на интересную находку наткнулись в центре Львова. Во время раскопок археологи нашли часть Высокой стены. Это удалось обнаружить во время реконструкции площади Колиивщины.