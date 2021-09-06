Скульптура появилась неподалеку мавзолея большевика Григория Котовского. Событие вызвало шквал комментариев в сети.

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В парке появился бюст Ленина

Жительница Подольская Татьяна Дальчук рассказала, что в городском парке неизвестные установили на клумбе бюст Ленина.

Владимир Ильич вернулся в городской парк Подольская (бывший город Котовск Одесской области). Понятно, что это чья-то шутка. Но выглядит дедушка очень даже ничего,

– отметила женщина.

Дальчук отметила, что бюст "вождя" появился недалеко мавзолея Григорию Котовскому. Вероятно, неизвестные устанавливали скульптуру ночью. Причины этого поступка неизвестны.



В Подольском парке установили бюст Ленина / Фото Татьяны Дальчук

Пост вызвал шквал комментариев в сети

Пользователи сети начали шутить под постом женщины.

"Если поблизости детской площадки и на клумбе, то почему не Ульянов в детстве, как на значке октябренка";

"С чего сразу бюст Ленина? Там что, есть табличка? Возможно это парковая скульптура, изображающая ежика в тумане или эльфа";

"Какой Ленин, мне кажется это неудачно сделан бюст Порошенко";

Некоторые убеждены, что нужно открывать уголовное производство и найти виновных. Так как скульптуру в мавзолей могли принести только "сепаратисты", которые презирают историю. Другие же говорят, что это просто неудачная шутка.

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Причины поступка – неизвестные / Фото Татьяны Дальчук