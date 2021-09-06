В Одесской области неизвестные установили в парке бюст Ленина: курьезные фото
Источник:фейсбук Татьяны Дальчук
В Подольске недавно появился бюст Ленина. Неизвестные установили его в парке в клумбе.
Скульптура появилась неподалеку мавзолея большевика Григория Котовского. Событие вызвало шквал комментариев в сети.
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В парке появился бюст Ленина
Жительница Подольская Татьяна Дальчук рассказала, что в городском парке неизвестные установили на клумбе бюст Ленина.
Владимир Ильич вернулся в городской парк Подольская (бывший город Котовск Одесской области). Понятно, что это чья-то шутка. Но выглядит дедушка очень даже ничего,
– отметила женщина.
Дальчук отметила, что бюст "вождя" появился недалеко мавзолея Григорию Котовскому. Вероятно, неизвестные устанавливали скульптуру ночью. Причины этого поступка неизвестны.
В Подольском парке установили бюст Ленина / Фото Татьяны Дальчук
Пост вызвал шквал комментариев в сети
Пользователи сети начали шутить под постом женщины.
- "Если поблизости детской площадки и на клумбе, то почему не Ульянов в детстве, как на значке октябренка";
- "С чего сразу бюст Ленина? Там что, есть табличка? Возможно это парковая скульптура, изображающая ежика в тумане или эльфа";
- "Какой Ленин, мне кажется это неудачно сделан бюст Порошенко";
Некоторые убеждены, что нужно открывать уголовное производство и найти виновных. Так как скульптуру в мавзолей могли принести только "сепаратисты", которые презирают историю. Другие же говорят, что это просто неудачная шутка.
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Причины поступка – неизвестные / Фото Татьяны Дальчук