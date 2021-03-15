Держал коров на холоде: в Одесской области наказали фермера
В селе Ивановской объединенной общины Одесской области на владельца десятка коров составили протокол за жестокое обращение с животными. Он держал скот под открытым небом, несмотря на перемену погоды.
Источник:Полиция Одесской Области
Нарушение выявил староста села. Он рассказал о коровах односельчанина полиции.
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Почему животные были на улице
Когда полиция проверяла хозяйство, 39-летний хозяин животных отметил, что купил коров недавно. Из-за этого он не успел обустроить помещение для содержания скота.
Коровы в Одесской области под открытым небом / Фото Национальной полиции
Какая ответственность грозит
На мужчину составили протокол по статье о жестоком обращении с животными. Ему теперь придется оплатить штраф от 5 100 до 8 500 гривен или отбыть 15-дневный арест.
Также животных могут конфисковать, если обнаружат угрозу для их жизни или здоровья.
Жестокое обращение с животными в Одесской области
- 22 февраля в Татарбунарах Одесской области нашли ферму, где в ненадлежащих условиях содержали скот на убой. Также на территории обнаружили собак, умиравших от голода, и части туш свиней.
- В Царском Селе под Одессой 9 марта мужчина на глазах соседей убил кота и бросил его в пакет. Впоследствии дом мужчины расписали активисты, а также на него завели уголовное дело за издевательство над животными.
- Еще возле Одессы женщина 12 февраля застрелила хаски и хвасталась этим в чате села. Потом она перестала признавать свою вину.
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