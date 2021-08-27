Речь идет о музыкальной игрушке лягушонок из серии "Звірята малята", которую произвели в Китае. Нарушения выявили в ходе плановой проверки продукции.

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Запретили поставлять на рынок

После того, как специалисты получили результаты анализов, они сразу запретили поставлять игрушки на рынок Украины. Это объяснили несоответствием требованиям законодательства по безопасности.

Однако в сообщении отметили, что эти игрушки все же могут попасть в украинские магазины. Поэтому призвали при обнаружении таких товаров обращаться в Госпродпотребслужбу.



Вид опасной лягушки со свинцом / Фото "Все цены"

До сих пор продаются в магазинах

Согласно данным сайта "Все цены", такой опасный пластмассовый лягушонок до сих пор можно купить в магазинах. В частности есть два объявления о таких товарах в магазинах "Антошка" и "Дитячі Мрії". Там указано, что игрушки есть на складе. Однако неизвестно, являются ли эти товары из той партии, которая имеет превышенную долю свинца.



Продажа вероятно опасной игрушки в интернете / Скриншот 24 канала