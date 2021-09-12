В Одесской области очевидцы зафиксировали песчаный смерч: жуткое видео
12 сентября 2021 , 23:54Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Х**вая Одесса"
В селе Кремидовка, которое расположено в Одесской области, возник песчаный смерч. Очевидцам удалось зафиксировать стихийное бедствие на видео.
Атмосферное явление в 34 километрах от Одессы возникло в воскресенье, 12 августа. Пылевой вихрь называют также "пылевым дьяволом".
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Очевидцы стихийного бедствия сняли вихрь на видео и обнародовали его в соцсетях. На ролике видно как пылевой столб образуется в поле и "соединяет" между собой землю и небо.Справка. "Пылевой дьявол" возникает днем в малооблачную и жаркую погоду при сильном нагревании земли. Вихрь появляется в небе на несколько секунд или минут и фактически не угрожает человеку.
В Одесской области возник "пылевой дьявол": смотрите видео телеграм-канала "Х**вая Одесса"
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