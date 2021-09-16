Сейчас факт отравления 4-х и 5-летних малышей расследуют правоохранители. Они устанавливают, при каких обстоятельствах отравились дети.

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Врачи сразу же оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас дети находятся дома. Полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Санкция статьи предусматривает:

штраф от 1 000 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 – 51 000 гривен);

до 6 месяцев ареста;

до 3 лет ограничения или лишения свободы.

К сожалению, случаи отравления среди детей не редкость. Только недавно в Хмельницком учебно-воспитательном объединении №1 зафиксировали массовое отравление учеников. Специалисты провели экспертизу и установили, что инфекцию спровоцировала бактерия золотистого стафилококка.