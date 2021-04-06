В Одесской области возле села Корсунцы 22-летний молодой человек украл у девушки телефон. Чтобы завладеть ним, угрожал разбитой бутылкой.

Инцидент произошел в начале апреля. Через несколько дней, 6 числа, злоумышленника задержали. Актуально В Дрогобыче 15-летние воры-рецидивисты обокрали церковь: фото Что известно о грабеже На объездной дороге вблизи села Корсунцы, девушка возвращалась домой.

Вор увидел незнакомку, разбил пустую бутылку и угрожал ею, чтобы отобрать телефон.

После того молодой человек убежал, а девушка обратилась к прохожим, чтобы вызвать полицию.

Через несколько дней его задержали, но злоумышленник успел уже перепродать украденный телефон.

Правоохранители выяснили, что мужчину уже привлекали к ответственности за грабеж и кражу.

Нарушителю уже объявили о подозрении по статье уголовного кодекса.

За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Как идентифицировали преступника: видео