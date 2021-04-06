Угрожал разбитой бутылкой: в Одесской области парень ограбил девушку
В Одесской области возле села Корсунцы 22-летний молодой человек украл у девушки телефон. Чтобы завладеть ним, угрожал разбитой бутылкой.
Источник:Нацполиция Одесской области
Инцидент произошел в начале апреля. Через несколько дней, 6 числа, злоумышленника задержали.
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Что известно о грабеже
- На объездной дороге вблизи села Корсунцы, девушка возвращалась домой.
- Вор увидел незнакомку, разбил пустую бутылку и угрожал ею, чтобы отобрать телефон.
- После того молодой человек убежал, а девушка обратилась к прохожим, чтобы вызвать полицию.
- Через несколько дней его задержали, но злоумышленник успел уже перепродать украденный телефон.
- Правоохранители выяснили, что мужчину уже привлекали к ответственности за грабеж и кражу.
- Нарушителю уже объявили о подозрении по статье уголовного кодекса.
- За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Как идентифицировали преступника: видео
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