Наглого нарушителя правил дорожного движения поймали 31 марта полицейские в Одессе. Водителя остановили за относительно мелкое нарушение. Как оказалось, он находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Нетрезвого дальнобойщика патрульные обнаружили в Малиновском районе города. Правоохранители увидели, что водитель MAN проехал по Ивановскому путепроводу. При этом он не обратил внимания на знак "Движение транспортных средств с массой более 5 тонн запрещено".

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Из-за этого инспекторы решили остановить грузовик.

1,16 промилле

Водителя, нарушившего ПДД, остановили полицейские для составления админпротокола утром 31 марта.

Во время общения с мужчиной, копы поняли, что водитель находится в нетрезвом состоянии.

Драгер показал превышение нормы алкоголя в крови почти в 6 раз.

По факту нарушений в отношении водителя составили административные материалы из-за проезда несмотря на требования знака и пребывания за рулем навеселе. Если суд признает вину дальнобойщика, ему грозят штраф в 17 тысяч гривен и лишение прав на год.

Смотрите видео общения патрульных с нетрезвым дальнобойщиком в Одессе:

Недавно в Украине повысили штрафы за пьяное вождение. Впервые водителей лишают прав на год и штрафуют на 17 тысяч гривен.

Если же владельца машины поймали за таким нарушением второй раз, ему придется оплатить 34 тысячи и не садиться за руль 3 года. Также у него могут изъять транспортное средство.

Для злостных нарушителей административный кодекс предусматривает штраф в 51 тысячу, лишение прав на 10 лет с конфискацией транспортного средства.