В Одесской области перевернулась фура: водитель уснул и выехал на встречную – фото, видео
Источник:полиция Одесской области
На трассе Киев – Одесса грузовик врезался в отбойник и частично перевернулся. Очевидцы сообщают, что он выехал на встречную полосу из-за того, что водитель уснул.
Авария произошла примерно в 9:00 утра 23 июля. Грузовик перевернулся возле села Демидовка.
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Что говорят в полиции
Пострадавших в результате аварии нет. Правоохранители сообщают, что водитель грузового автомобиля Renault не справился с управлением.
Поэтому из-за этого он столкнулся с отбойником. На фото видно, что этот забор сильно повредился.
В Одесской области перевернулся грузовик / Фото Нацполиции и Натальи Бережной, 24 Канал
В результате инцидента перевернулся кузов грузовика. Однако кабина частично поднялась.
На обочине, где это произошло, рассыпалось зерно рапса, которое было в автомобиле. Сейчас там частично ограничено движение.
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