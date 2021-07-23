В Одесской области перевернулась фура: водитель уснул и выехал на встречную – фото, видео

На трассе Киев – Одесса грузовик врезался в отбойник и частично перевернулся. Очевидцы сообщают, что он выехал на встречную полосу из-за того, что водитель уснул.

Авария произошла примерно в 9:00 утра 23 июля. Грузовик перевернулся возле села Демидовка.

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Что говорят в полиции

Пострадавших в результате аварии нет. Правоохранители сообщают, что водитель грузового автомобиля Renault не справился с управлением.

Поэтому из-за этого он столкнулся с отбойником. На фото видно, что этот забор сильно повредился.

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В результате инцидента перевернулся кузов грузовика. Однако кабина частично поднялась.

На обочине, где это произошло, рассыпалось зерно рапса, которое было в автомобиле. Сейчас там частично ограничено движение.

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