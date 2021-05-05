В Одесской области перевернулась патрульная лодка: продолжаются поиски пограничника
Примерно в 16 часов 5 мая на озере Тудорово, что в Одесской области, перевернулась моторная лодка. На ней патрулировали границу 4 военнослужащих Госпогранслужбы.
Источник:Госпогранслужба
Спастись удалось 3 военнослужащим, одного из них сослуживец фактически вытащил на себе. При этом поиски четвертого до сих пор продолжаются.
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По информации Госпогранслужбы, все спасенные переохладились, один из них получил травму ног. Сейчас им оказывают необходимую помощь.
Что известно о поисках пограничника
Поиски военнослужащего ведутся и с воздуха. Для этого привлекли вертолет Одесской авиаэскадрильи Госпогранслужбы. Также работают водолазы ГСЧС.
Кроме этого, к поискам военнослужащего привлекли пограничников близлежащих подразделений, а также:
- сотрудников сектора водной полиции Одесского районного управления;
- ГСЧС;
- рыбаков.
Сейчас выясняют обстоятельства, из-за которых произошло ЧП. В то же время проинформированы органы прокуратуры и назначено служебное расследование.
В Одесской области продолжаются поиски пограничника: смотрите видео Госпогранслужбы
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