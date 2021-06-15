Это случилось в Раздельнянском районе Одесской области. Приблизительное время аварии – час ночи 14 июня.

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  • Наезд совершил водитель Ford Transit.
  • Ему 32 года.
  • После аварии мужчину проверили на алкотестере.
  • "Драгер" обнаружил, что он в состоянии алкогольного опьянения
  • Однако неизвестно, какое именно содержание алкоголя было в крови злоумышленника.

Какое наказание ему грозит

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Если его вину докажут, мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.