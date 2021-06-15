Это случилось в Раздельнянском районе Одесской области. Приблизительное время аварии – час ночи 14 июня.
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- Наезд совершил водитель Ford Transit.
- Ему 32 года.
- После аварии мужчину проверили на алкотестере.
- "Драгер" обнаружил, что он в состоянии алкогольного опьянения
- Однако неизвестно, какое именно содержание алкоголя было в крови злоумышленника.
Какое наказание ему грозит
Правоохранители открыли уголовное производство по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Если его вину докажут, мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.