Это случилось в Раздельнянском районе Одесской области. Приблизительное время аварии – час ночи 14 июня.

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Наезд совершил водитель Ford Transit.

Ему 32 года.

После аварии мужчину проверили на алкотестере.

"Драгер" обнаружил, что он в состоянии алкогольного опьянения

Однако неизвестно, какое именно содержание алкоголя было в крови злоумышленника.

Какое наказание ему грозит

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Если его вину докажут, мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Обратите внимание! Во Львове водитель внедорожника Nissan X-Trail 8 июня въехал в автобус. Там в этот момент были пассажиры. После аварии мужчина сбежал к себе на дачу. Когда правоохранители приехали, то обнаружили в крови мужчины 1,42 промилле алкоголя.