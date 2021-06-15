На трассе Киев – Одесса пьяный водитель сбил 34-летнюю женщину: умерла до приезда скорой

На трассе Киев – Одесса водитель сбил 34-летнюю женщину. Она получила тяжелые травмы, поэтому по приезду врачи смогли лишь констатировать смерть. Впоследствии оказалось, что злоумышленник был пьян.

Это случилось в Раздельнянском районе Одесской области. Приблизительное время аварии – час ночи 14 июня.

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Наезд совершил водитель Ford Transit.

Ему 32 года.

После аварии мужчину проверили на алкотестере.

"Драгер" обнаружил, что он в состоянии алкогольного опьянения

Однако неизвестно, какое именно содержание алкоголя было в крови злоумышленника.

Какое наказание ему грозит

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Если его вину докажут, мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.