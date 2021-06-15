На трассе Киев – Одесса пьяный водитель сбил 34-летнюю женщину: умерла до приезда скорой

15 июня 2021 , 10:37
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Источник:

Полиция Одесской области

На трассе Киев – Одесса водитель сбил 34-летнюю женщину. Она получила тяжелые травмы, поэтому по приезду врачи смогли лишь констатировать смерть. Впоследствии оказалось, что злоумышленник был пьян.

Это случилось в Раздельнянском районе Одесской области. Приблизительное время аварии – час ночи 14 июня.

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Больше об этой трагедии

  • Наезд совершил водитель Ford Transit.
  • Ему 32 года.
  • После аварии мужчину проверили на алкотестере.
  • "Драгер" обнаружил, что он в состоянии алкогольного опьянения
  • Однако неизвестно, какое именно содержание алкоголя было в крови злоумышленника.

Какое наказание ему грозит

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об управлении транспортом в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Если его вину докажут, мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Обратите внимание! Во Львове водитель внедорожника Nissan X-Trail 8 июня въехал в автобус. Там в этот момент были пассажиры. После аварии мужчина сбежал к себе на дачу. Когда правоохранители приехали, то обнаружили в крови мужчины 1,42 промилле алкоголя.
Автор: Олександр Марчак