Ради развлечения: подросток избил бездомного у церкви в Одесской области – видео 18+

В городе Подольск в Одесской области подросток избил бездомного. Это снимали на видео по меньшей мере 2 человека, личности которых пытаются установить. В сети пишут, что парень это сделал только ради развлечения.

В комментарии 24 каналу в полиции Одесской области сообщили, что это случилось вечером 23 мая. Подростки избили бездомного на территории одной из церквей города.

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Детали от полиции

В Подольском отделении полиции говорят, что к ним по этому случаю никто не обращался.

Однако правоохранители начали устанавливать обстоятельства, основываясь на сообщениях в сети.

Пока информацию о происшествии не вносили о Едином реестре.

Поэтому неизвестно, какое наказание может грозить нападавшему и тем, кто был там вместе с ним.

Сейчас начали поиск злоумышленников и свидетелей этого происшествия.

Что еще известно об избиении

На видео слышно, как мужчина после первого удара выкрикивает “не трогай меня”. Однако подросток в черном подступает ближе и наносит еще несколько ударов. Как следствие, бездомный падает.

О том, что несовершеннолетний совершил нападение ради развлечения, написал автор ролика. Однако почему он снимал это на видео и не пытался хоть как-то помешать обидчику – неизвестно.

Нападение на бездомного в Подольске Одесской области: видео с элементами насилия (18+) телеграм-канала "Одесса Info"