Это произошло в 10 часов вечером 10 ноября. Правоохранитель сбил пешехода на дороге в селе Розаливка.

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Какое звание у полицейского

Пострадавшему примерно 32 года (родился в 1988 году). Следует отметить, что он перебегал дорогу в месте, где нет перехода. Когда прибыла скорая, мужчину забрали в районную больницу. Врачи констатировали, что он в тяжелом состоянии.

Анонимные источники сообщили журналистам, что за рулем автомобиля ВАЗ был офицер конвойной службы. Он имеет звание старшего лейтенанта полиции.

Другая авария с правоохранителем

На Киевщине 24 августа полицейский на Volkswagen сбил человека при схожих обстоятельствах. Там пешеход также выбежал на дорогу в неназначенном месте.

Как следствие, 23-летний пострадавший попал в больницу. Что касается правоохранителя, то он также пострадал в ДТП. У него диагностировали ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.