Так, в заметке в местной общине с цветущей яблоней люди начали щеголять свежими цветами черешни и винограда. Кроме того, у любителей экзотических культур даже зацвел гранат.

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В комментариях садоводы начали шутить, что это зимние фрукты, а на Новый год можно будет собирать очередной урожай. Однако такие неожиданные выходки природы на самом деле являются свидетельством изменений климата.

Ведь погодные перепады летом и резкое похолодание в сентябре сбили "часы" флоры юга Украины, и она начала наверстывать то, чего не успела в теплое время года.

В Одессе посреди осени зацвели фруктовые деревья / Фото фейсбук "Кілії.ua"

Цветут не только сады

Тем временем в конце лета в Черкасской области отдыхающие сфотографировали, как цветет вода в Днепре. Такая же проблема возникла и в Киеве. Причина появления зеленой каши в реке – сине-зеленые водоросли, которые особенно активизируются в жару.