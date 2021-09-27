В Одесской области посреди осени внезапно зацвели фрукты: яркие фото

В городе Килия Одесской области в конце первого месяца осени внезапно зацвели фруктовые деревья. Фотографии с аномалией массово начали выкладывать местные жители 25 и 26 сентября.

Так, в заметке в местной общине с цветущей яблоней люди начали щеголять свежими цветами черешни и винограда. Кроме того, у любителей экзотических культур даже зацвел гранат.

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В комментариях садоводы начали шутить, что это зимние фрукты, а на Новый год можно будет собирать очередной урожай. Однако такие неожиданные выходки природы на самом деле являются свидетельством изменений климата.

Ведь погодные перепады летом и резкое похолодание в сентябре сбили "часы" флоры юга Украины, и она начала наверстывать то, чего не успела в теплое время года.

В Одессе посреди осени зацвели фруктовые деревья / Фото фейсбук "Кілії.ua"