В Одесской области повесился военный: переживал из-за жены

В одной из воинских частей в Одесской области покончил с собой военнослужащий. Предполагается, что это случилось из-за проблем в семье, в частности из-за плохих отношений с женой.

О трагедии в поселке городского типа Черноморское сообщили 7 июля. Умерший служил в 28 отдельной механизированной бригаде ВСУ.

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Не пережил измены

Сержант решил повеситься на дереве неподалеку от воинской части. Это случилось примерно через час после его разговора с женой.

Сообщается, что женщина сказала ему о намерении расстаться. Это, якобы, объяснила тем, что уже длительное время состоит в отношениях с другим мужчиной. Военный был женат 20 лет и воспитывал 2 детей.

Официально эту трагедию пока никак не комментировали. Журналисты 24 канала пытались позвонить в военную часть, где это случилось. Однако там только сказали, что сейчас ведется расследование.