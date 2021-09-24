Она больше нужна для испытаний, которые покажут стоит ли делать и другие в этом месте. Если результаты будут хорошие создадут несколько десятков таких скважин.

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Имели разрешение много лет

Об этом сообщил 23 сентября геолог концерна "Укрнафтоинвест" Мирон Кучер. Он об этом говорил на конференции Odesa Offshore Conference 2021.

Концерн, о котором говорится, много лет имеет специальные разрешения на разработку, а также проведение бурения на юге Одесской области. Однако эту скважину начали создавать только в июле. То есть через полгода после того, как "Укрнафтоинвест" приобрела компания BGV Group Management.

Что известно о BGV Group Management Инвестиционная компания, которую основали в 2015 году. Она контролирует несколько других компаний, владеющих лицензиями на разведку и добычу полезных ископаемых и металлов. Инвестируют в добычу и месторождения полезных ископаемых. На сайте BGV сказано, что они занимаются графитом, бериллием, ураном, газом, титаном, нефтью и другими ископаемыми.

Может быть значительно больше

Кучер рассказал, что испытания скважины уже начали. Через несколько месяцев будут их результаты, которые помогут оценить размер запасов нефти.

Соответственно впоследствии уже будут думать над созданием других скважин. Сейчас предполагают, что их может быть даже несколько десятков. При этом инфраструктура области полностью готова к транспортировке добытого сырья.

Также сообщили, что в этом месте есть небольшое количество растворенного газа. Однако его не так много, чтобы началась добыча.

Почему долго не добывали

Эксперт отметил, что добыча нефти в Одесской области будет весьма нелегким делом. Это объясняют сложным геологическим разрезом.

Также в регионе сложное формирование коллекторов нефти. То есть условия менее благоприятные, чем на Полтавщине, Закарпатье или в Днепровско-Донецкой впадине. По мнению Фирмана, именно поэтому нефть ранее там не добывали.

Откуда узнали о нефти в Одесской области

Сейчас работа компании базируется на полевых исследованиях, которые проводили еще в советские времена. В частности, тогда делали сейсморазведочные исследования области, а также поисковое бурение.

Так как были старые данные, о полезных ископаемых Одесской области вспомнили и в начале 2000-х годов. Тогда в регионе провели разведку и геолого-экономическое изучение пластов нефти и газа.