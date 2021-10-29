В Одесской области прогремел взрыв в доме: есть пострадавшие

В Измаиле в Одесской области 29 октября взорвался газ и пострадали 2 человека. Инцидент произошел в жилом доме. По мнению спасателей, к нему привело пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Возгорание, которое началось после взрыва, потушили еще до приезда пожарных. Для этого использовали ведра с водой.

В этот день Произошел масштабный пожар кафе под Одессой: прибыли спасатели нескольких команд

Подробнее о причине взрыва

Пострадали женщина и мужчина, которым примерно 59 и 58 лет (родились в 1963 и 1962 годах). Мужчина не сильно пострадал, а лишь немного обжегся при тушении. А вот женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. К тушению пожара также присоединилась соседка с ведром.



Котел, возле которого взорвался газ / Фото ГСЧС

В ГСЧС об этом инциденте сообщили примерно в 6:30 утра. Спасатели по приезду установили, что в доме нарушались правила пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов.

Впоследствии начался пожар, охвативший 5 квадратных метров помещения. На фото с места видно, что пожар был не очень масштабный. Там сгорели только обои.



Последствия пожара после взрыва газа / Фото ГСЧС

Другой взрыв раньше

В поселке Большая Михайловка в Одесской области 13 октября также произошел взрыв газа в одном из домов. В этот момент там было 2 человека, которым понадобилась госпитализация.

У пострадавших диагностировали сильные ожоги. Их дом после этого был сильно разбит, однако стены устояли и были целыми. Потому дальнейшей опасности завала не было.