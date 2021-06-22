В Одесской области произошел оползень на пляж: продолжаются поиски пострадавших – фото

В Белгород-Днестровском районе Одесской области произошел оползень на берегу моря. У спасателей есть информация, что почвой засыпало людей. Поэтому сейчас продолжаются поиски.

Это произошло в селе Лебедевка, возле базы отдыха “Жемчужина”. Об инциденте сообщили примерно в 17 часов 22 июня.

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Как продолжается поиск пострадавших

К поисковым работам уже привлекли 40 специалистов оперативных служб.

Однако количество привлеченных спасателей постоянно увеличивается.

До этого на месте происшествия обнаружили вещи отдыхающих.

Но нет подтверждения, что они под землей.

Поэтому информацию о пострадавших проверяют.



Спасатели ищут пострадавших в результате оползня / Фото ГСЧС Одесской области

Что пишут СМИ

Издание "Думская" сообщило, что свидетельства очевидцев разнятся. Один из них говорит, что незадолго до происшествия видел там девушку.



Предупреждение об опасности оползня, где это произошло / Фото ГСЧС Одесской области

Другой свидетель оползня говорит, что там завалило пару с ребенком. В "Жемчужине" сейчас заняты 20 номеров. Администрация базы сейчас пытаются разыскать всех своих гостей.

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