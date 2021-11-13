В Одесской области произошло ДТП с участием патрульных: среди пострадавших есть дети

На трассе Николаев – Одесса 13 ноября произошло жуткое ДТП. В результате столкновения двух автомобилей пострадали 5 человек, среди которых есть маленькие дети.

Инцидент произошел около 16:00. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Патрульные выехали на встречную полосу, – СМИ

По данным издания "Новости N", ДТП произошло недалеко от села Сычава. Патрульные на Renault Sandero якобы хотели остановить какую-то машину и из-за этого выехали на встречную полосу. Там они столкнулись с Mitsubishi. После этого служебный автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В Одесской области произошло ДТП с участием патрульных / Фото "Новости N"

Детали о пострадавших

По неподтвержденной информации, в салоне Mitsubishi находилась женщина и дети в возрасте 2 и 4 года. Их отвезли в больницу очевидцы аварии.

Водитель-патрульный находится в тяжелом состоянии, а его коллега-пассажирка была травмирована. Сейчас они в медучреждении.

Заметим, на место происшествия, кроме правоохранителей и медиков, выезжали также патрульные.