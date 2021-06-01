Как сообщили у языкового омбудсмена, по состоянию на май русский как региональный все еще действует в 4 областях. Региональный язык не отменили в Днепропетровской, Луганской, Николаевской и Одесской области
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Что известно об инициативе Болградской прокуратуры
Обратились в Одесский окружной административный суд.
Прокуратура Болграда требует признать недействительным решение от 2013 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.
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