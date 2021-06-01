В Одесской области прокуратура пытается отменить русский язык как региональный через суд

Болградская окружная прокуратура подала исковое заявление 14 мая. В ней говорится о необходимости отменить решение о русском языке как региональном.

Как сообщили у языкового омбудсмена, по состоянию на май русский как региональный все еще действует в 4 областях. Региональный язык не отменили в Днепропетровской, Луганской, Николаевской и Одесской области

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Что известно об инициативе Болградской прокуратуры

Обратились в Одесский окружной административный суд.

Прокуратура Болграда требует признать недействительным решение от 2013 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.

В Законе Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в 2018 году внесли правки и отменили решение о предоставлении любым языкам статус региональных на любой части территории страны.



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